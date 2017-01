"Er kwamen maar geen nieuwe leden bij"

Tekort aan nieuwe leden

Voorzitter van de werkgroep Doopsgezinde Gemeente Koudum Henk Hoekema is er al sinds zijn 20e organist. De tranen zijn dichtbij, zo vertelt hij. Het probleem was niet om de kerk vol te krijgen, want dat lukte best bij bijzondere diensten. Maar bij normale diensten was de groep veel kleiner.

En wat nog belangrijker was, is dat er geen nieuwe leden meer bij kwamen. "Wij hebben er alles aan gedaan", zo zegt Hoekema, "maar het lukte niet. Op het laatst waren er nog maar elf leden."