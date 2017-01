Geen kerstpakket voor Friese minima

Een deel van de kerstpakketten van de Stichting Actie Stille Armoede is in Fryslân niet bezorgd. In Fryslân zouden dat er dit jaar zo'n 150 zijn. Maar in de regio Franeker, Harlingen, Leeuwarden en Drachten zijn 21 van de 29 pakketten niet bezorgd. De stichting zal mogelijk aangifte doen tegen de bezorger. Bij de gedupeerden zal een nieuw kerstpakket worden gebracht.