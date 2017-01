De eerste sneeuw van het jaar is zondagavond gevallen in het zuidoosten van Fryslân. In Oosterwolde en omstreken wordt melding gemaakt van sneeuw en natte sneeuw.

In het zuidoosten kan het door de winterse neerslag ook glad zijn op de wegen, waarschuwen Weerplaza en de Verkeersinformatiedienst. Automobilisten worden opgeroepen rekening te houden met gladheid.