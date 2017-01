Irene Schouten is voor de tweede keer op rij kampioen van Nederland geworden op de marathon. Janneke Ensing werd tweede, Lisa van der Geest derde. Deze drie vrouwen gingen er halverwege de 100 rondjes vandoor met Carien Kleibeuker. Het peloton werd vooral door Kleibeuker ingehaald en in de finale bracht diezelfde Kleibeuker haar ploegmaat Schouten in de ideale positie om te winnen.