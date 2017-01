In Dronryp is oudejaarsnacht de kast vernield waar normaal gesproken de AED in zit, het apparaat waarmee mensen met een hartstilstand kunnen worden gereanimeerd. Het AED-apparaat zelf zat er niet meer in, dat was er uit voorzorg uitgehaald. De kast zit aan het gebouw van het multifunctioneel centrum aan de Hobbemasingel in het dorp.

De vernieling werd nieuwjaarsochtend gemeld. Het is nog onbekend wie achter de vernieling zit.