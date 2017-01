RIVM meet luchtkwaliteit tijdens oudejaarsnacht

Op vier plaatsen in Fryslân is tijdens de oudejaarsnacht de luchtkwaliteit gemeten. Het gaat om een initiatief van het RIVM, dat wil onderzoeken welke invloed het afsteken van vuurwerk heeft. In Harlingen, Wijnaldum en Balk waren de resultaten goed, aan de rand van Kollumerwaard werd wat meer vervuiling gemeten. Dat kreeg van het RIVM het predicaat matig.