Minder mensen durven nieuwjaarsduik aan

Door het koude weer hebben dit jaar wat minder mensen aan de nieuwjaarsduik in Kollumerzwaag meegedaan. Normaal gaan zo'n vijftig mensen het water van de Cedelshofvijver in, dit jaar waren dat er zo'n dertig. Het gaat om een initiatief van de gemeenschappelijke kerken in het dorp. Wel was er veel publiek om de duikers aan te moedigen. Aan de nieuwjaarsduik is ook een prijs verbonden voor de mooiste verklede deelnemer. Die ging dit jaar naar Richard Tolsma.