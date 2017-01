Politie: 12 incidenten, veel klachten over vuurwerkoverlast

In de oudejaarsnacht zijn er 40 incidenten geweest in de drie noordelijke provincies, waarvan 12 in Fryslân. Het gaat dan om bedreiging, geluidsoverlast en geweld tegen hulpverleners. Vijf mensen zijn aangehouden omdat ze de politie hadden bekogeld met vuurwerk. Bij de politie zijn zo'n 2.300 telefoontjes binnen gekomen over overlast, vooral van vuurwerk. Het meest opvallende incident was het geval in de feesttent in Damwâld waar tientallen mensen onwel werden door een scherpe lucht.