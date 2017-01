Duizenden appjes en foto's bij de Fryske top 100 verzonden

Bij de Fryske top 100 op oudejaarsdag hebben heel veel mensen via sms en app berichten gestuurd. In totaal zijn 20.000 berichten via de app, ruim 10.000 foto's en 1.000 sms'jes naar Omrop Fryslân verzonden. De meeste mensen stuurden nieuwjaarswensen, maar er was ook een huwelijksaanzoek. Dit jaar duurde de uitzending van de top 100 tot twaalf uur middernacht. Vooral 's avonds reageerden mensen op het programma. Er waren veel reacties van jonge mensen bij. De appjes kwamen uit alle hoeken van de provincie en zelfs uit de hele wereld.