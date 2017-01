UPDATE: Lucht in tent Damwâld kwam van spuitbus

De prikellende lucht waar mensen in Damwâld tijdens oudejaarsnacht onwel van zijn geworden, is veroorzaakt door een spuitbus. Een bezoeker van het feest had die meegenomen en ermee om zich heen gespoten. Het gaat om een jongen van 18 uit Dantumadiel. Die is intussen aangehouden. Door de prikkelende lucht werden 23 mensen onwel. Ze hadden last van hun ogen en de luchtwegen. De tent werd geëvacueerd en mensen werden opgevangen in een sporthal. Daar zijn de mensen behandeld.