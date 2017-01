Brandweer: redelijk rustige jaarwisseling

De jaarwisseling in Fryslân is redelijk rustig verlopen. Dat zegt de brandweer. Die heeft 93 meldingen gehad van branden waar ze voor moesten uitrukken. Vorig jaar waren dat er 99. In Oldeholtpade waren de grootste problemen, zegt de brandweer. Daar ging een schutting in brand en het vuur nam ook een hokje en een auto mee. Die auto is helemaal uitgebrand. In Leeuwarden moest de politie er aan te pas komen om de brandweer te beschermen tegen mensen die het bluswerk onmogelijk wilden maken.