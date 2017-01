Metershoge melkbussen en grote klomp als nieuwjaarsstunts

Frijsteat Folgeren heeft dit jaar als nieuwjaarsstunt twee metershoge melkbussen uit het Noord-Brabantse Wouw gehaald. De melkbussen van zes meter hoog stonden aan de A58 en zijn voor de kerst opgehaald. Met de melkbussen wil de oudejaarsploeg aandacht vragen voor de crisis in de landbouw. De organisatie in Wouw was op de hoogte van de stunt en heeft ook meegewerkt.