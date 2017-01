Ziekenhuizen behandelen 23 vuurwerkslachtoffers

Op de spoedeisende hulp van het Antonius ziekenhuis in Sneek meldden zich drie mensen met verwondingen door vuurwerk, verder moesten twee mensen met alcoholvergiftigingen worden behandeld. De huisartsenpost in Sneek moest zes mensen met vuurwerkletsel behandelen.

Ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten kreeg zes vuurwerkslachtoffers over de vloer. Vier daarvan hadden oogletsel, een had hoofdletsel en een had brandwonden. Een van de zes werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De meeste slachtoffers waren in de twintig, het ziekenhuis hoefde geen kinderen te behandelen.

En in Heerenveen zijn in de oudejaarsnacht zes mensen met verwondingen door vuurwerk behandeld.

Vorig jaar meldden zich bij de Friese ziekenhuizen 20 vuurwerkslachtoffers.