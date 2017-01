Wat zeggen de sterren voor 2017 en wat wordt hip?

Geen supermaanden

We beginnen letterlijk. Volgens sterrenkundige Hans Molema zijn er dit jaar geen opmerkelijke situaties aan de hemel te zien. Geen spectaculaire zons- of maansverduisteringen, geen supermaanden zoals in 2016. Maar als je weet wanneer je omhoog moet kijken dan is er genoeg te genieten. Zo noemt Molema als voorbeeld verschillende meteorietenzwermen, de eerste vallende sterren zijn al op dinsdagnacht 3 januari te zien.

Astrologen voorspellen niet

In Katlijk zoeken we de astrologen Margreet Andriol en Sijtie Huisman op. Echt concrete voorspellingen doen ze niet, want dat doen astrologen niet. Dus op de vraag "Wie wint de verkiezingen in 2017?" krijgen we geen antwoord. Astrologie is volgens Huisman en Andriol de leer van de processen. Astrologen kijken naar de hemel, ze nemen waar en zien dat er processen zijn. Het voorspellen van de astrologie heeft vooral te maken met het volgen van de processen. We zitten nu in een periode waarin de planeet Pluto door het sterrenbeeld Steenbok loopt en dat levert veranderingen op, een periode die begon in 2008 en eindigt in 2024. Andriol: "Er zijn nog veel spanningen, maar tegelijkertijd is er een harmonische samenwerking tussen Uranus en Saturnus en dat zijn precies de planeten waar het om gaat als je nieuwe dingen wilt opbouwen". "Er zijn dingen mogelijk", zegt Huisman, "Gewoon de nieuwe stap proberen te maken want de energie van het nieuwe jaar speelt daar erg op in."

De pantalon komt terug

We kijken niet alleen naar boven, maar staan ook met beide benen op de grond. Kledingwinkels hebben de mode voor dit jaar al ingekocht. Zo komt voor vrouwen de pantalon terug en kraagjes, nette blousjes maar ook losse kraagjes onder een trui. Maar alles kan. Marijke Terpstra: "Mode van nu is wat jij wilt dragen, je eigen identiteit leg je erin". Ze ziet dit voorjaar legergroene jasjes hip worden en de kleur blauw zal het altijd goed blijven doen omdat we hier meestal blauwe ogen hebben. Voor Marijke wordt 2017 persoonlijk een mooi jaar. Haar winkel Freestyle viert het 20-jarig jubileum en daar is ze trots op. Voor zowel de vrouwen- als de mannenmode geldt dat comfort belangrijk is, dus lekkere stoffen die rekbaar zijn. Mannenkleding worden dit jaar getypeerd door stoffen met kleine ontwerpen (designs).

Gerijpt vlees en cocktails met wijn

De trend 'Shared dining' gaat dit jaar doorzetten. Op tafel een paar schalen met eten waar we met zijn allen van genieten. Bij 'Wijn en spijslokaal Sjoddy's' in Leeuwarden werken ze met dit principe. Douwe van der Lei: "Ook gerijpt vlees wordt een trend. Het vlees wordt in grote stukken opgehangen om vijf tot tien dagen zijn versheid te verliezen. Daarna wordt het in speciale zakken vijf weken weggelegd. Het vlees droogt zo mooi in en wordt botermals". Wat drankjes betreft verwacht Ypie van der Lei dat er cocktails met wijn komen, en dat er op koffie-gebied iets gaat veranderen. Al die cafeïne is, zoals we weten, niet gezond en daarom wordt naar een alternatief gezocht. Bijvoorbeeld koffie gemaakt van cichorei of van spelt.

Heftige buien

Wie elke dag vooruitkijkt, is onze eigen weerman Pyt Paulusma. Hij kan het weer voor zes tot tien dagen voorspellen. Verder vooruit zien heeft meer te maken met ervaring en gevoel. Pyt verwacht een mooie warme zomer, maar met heftige buien. "We hebben het afgelopen jaar goed getroffen als je het vergelijkt met andere delen van het land, maar we krijgen er dit jaar mee te maken". Of Pyt zelfs weleens naar de sterren kijkt? Niet om te zien wat voor weer het wordt. "In het donker zie ik niets, maar overdag kijk ik altijd naar boven: Bewolking vertelt mij veel."

"Buro de Vries sjocht yn de stjerren" is op nieuwjaarsdag te horen van 11:00 tot 12:00 uur op de radio, en 's avonds in de herhaling van 22:00-23:00 uur.