"Het is veel drukker dan anders, de mensen komen overal vandaan" vertelt Teake Brouwer van de Vuurwerkgigant in Franeker. Hij kon op oudejaarsdag tevreden terug kijken op een goede verkoop. "Ze komen zelfs van over de Afsluitdijk vandaan om spullen te halen. Sommige verenigingen halen voor het hele dorp of meerdere dorpen. Die geven wel 500 tot 800 euro uit voor een vuurwerkshow."