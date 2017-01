PSV Trynwâlden organiseert al jaren op oudejaarsdag een wedstrijd met paarden voor de slee. De beesten moeten zo snel mogelijk een parcours in de manege in Oentsjerk afleggen waarbij de menner op stro op de slee zit. Dat stuurt een stuk lastiger dan een karretje en het valt ook niet mee om in evenwicht te blijven. Er is ook een duo-race, daarbij moeten twee spannen tegen elkaar strijden.