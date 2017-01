Twintig mensen onwel in feesttent Damwâld

Ongeveer 20 mensen zijn in de oudejaarsnacht onwel geworden in een feesttent aan de Badhúswei in Damwâld. Ze waren misselijk en hadden last van de ogen en de luchtwegen. De oorzaak was een bijtende lucht die in de tent hing. De politie onderzoekt om welke stof het ging. Mensen die erbij waren zeggen dat het om traangas ging.

De tent werd ontruimd en de slachtoffers werden opgevangen in de sporthal. Daar werden ze onderzocht, niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. Nadat de tent was gecontroleerd, ging het feest verder.