Het woord 'mienskip' lijkt te zijn bedacht voor Jorwert. Het dorpje in Littenseradiel staat bekend om zijn gemeenschapszin. Ook oudejaarsavond wordt door een groot deel van de inwoners samen gevierd. Eerst de quiz, dan dansen, dan even naar huis, om na 12 uur terug te komen voor het vuurwerk. En dan weer naar de dorpskroeg.

Het Syrische gezin dat kortgeleden in Jorwert is komen wonen, was er niet bij. Zij lagen lekkere te slapen in het huis, dat de inwoners van Jorwert voor hen kochten.