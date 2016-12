Jelle Wiersma uit Wommels is vrijdag Nederlands kampioen FRYSK! geworden, een moderne variatie op het Fries dammen. Bij het kampioenschap in Tresoar in Leeuwarden was Wiersma bij zeven van de acht partijen het sterkst. De regerend kampioen, Foeke Tiemensma uit Franeker, maakte al snel geen kans meer op de titel.