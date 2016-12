Burgemeester brengt bezoek aan carbidploeg Broeksterwâld

Burgemeester Heldoorn van Dantumadiel heeft zaterdagochtend een bezoek gebracht aan de carbidschietploeg van Broeksterwâld. Heldoorn deed dat, nadat in het dorp een persoon zwaargewond raakte, toen hij het deksel van een carbidbus tegen het hoofd kreeg. Inmiddels is duidelijk geworden dat het om een jongen van twaalf jaar gaat. Hij is overgebracht naar het UMCG in Groningen. De burgemeester ging daarna ook naar de carbidploegen in andere dorpen, om met hen te praten over de veiligheid bij het carbidschieten.