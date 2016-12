Het is niet gelukt om het aantal dodelijke slachtoffers in het Friese verkeer naar beneden te brengen. Net als vorig jaar staat de teller op 30 verongelukte mensen. Opvallende cijfers erbij: Meer dan de helft van de slachtoffers is boven de 60 jaar. Volgens het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid zijn ouderen kwetsbaar en lopen ze daardoor extra risico op ernistige verwondingen.