Ee viert 50 jaar carbidschieten met réuni

Minnertsga

Door de hele provincie heen zijn de droge knallen van het carbidschieten te horen. Ook in Minnertsga zijn ze al druk aan het knallen. De ploeg van 'it Hok' is nu drie jaar bezig op de huidige locatie buiten het dorp. Dit jaar wordt er een nieuw superkanon ingezet. In totaal worden er zo'n 150 mensen verwacht.