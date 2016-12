Felle oliebollen-strijd in Grou en Jirnsum

Er is een felle oliebollen-derby gaande in de dorpen Grou en Jirnsum. De leden van voetbalclub GAVC uit Grou en dorpsbewoners uit Jirnsum bakken en verkopen beide oliebollen voor een goed doel. In Grou voor de plaatselijke voetbalclub, in buurdorp Jirnsum voor Stichting Hartekind. Beiden proberen ze in de dorpen zo veel mogelijk oliebollen te verkopen voor het goede doel.