Twee zwaargewonden door carbidschieten

Op twee plaatsen in Fryslân zijn zaterdagochtend mensen zwaargewond geraakt door ongelukken bij het carbidschieten. Dat meldt de Veiligheidsregio. In Broeksterwâld werd een 12-jarige jongen geraakt door het deksel van een melkbus. De persoon raakte daardoor zwaargewond aan het hoofd en is naar het UMCG in Groningen gebracht.

Ook in Mûnein raakte iemand zwaargewond doordat er een melkbus uitelkaar knalde. Een van de omstanders liep daardoor verwondingen op aan het been. Ook deze persoon is naar het ziekenhuis gebracht.