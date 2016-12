Juwelier Kramer in Bolsward sluit na 116 jaar

Eigenlijk wilde ze graag kleuterjuf worden, maar omdat er niemand was om het bedrijf over te nemen heeft zij dat gedaan. Met pijn in haar hart sluit ze op oudejaarsdag de deuren. Ze is in het pand aan de Marktstraat geboren en opgegroeid.

Veel mensen komen afscheid nemen en dat maakt Rens Kramer best wat emotioneel. "Ik heb wel drie generaties in mijn winkel gehad. Hele levensverhalen gehoord en veel gepraat met de mensen. Mijn winkel was eigenlijk meer dan alleen maar een winkel. En als klanten dan bloemen komen brengen en vertellen hoe jammer ze het vinden dat ik ermee stop, dan word ik daar wel emotioneel van".