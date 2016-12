Tickets verdeeld na NK afstanden: dilemma voor Schulting

Suzanne Schulting heeft zich ook geplaatst voor het NK shorttrack, dat in hetzelfde weekeinde wordt gehouden, zij moet de komende dagen besluiten waar ze aan de start zal verschijnen.

In het weekeinde van 9 tot 12 februari is het WK afstanden in Zuid-Korea. Daar starten op de 500 meter: Jorien ter Mors, Floor van den Brandt, Anice Das, Dai Dai Ntab, Ronald Mulder en Jan Smeekens.

Op de 1000 meter: Jorien ter Mors, Marrit Leenstra, Ireen Wüst, Kai Verbij, Kjeld Nuis en Ronald Mulder.

Op de 1500 meter: Ireen Wüst, Jorien ter Mors, Marrit Leenstra, Sven Kramer, Kjeld Nuis en Patrick Roest.

Op de 3000 meter: Ireen Wüst, Antoinette de Jong en Yvonne Nauta.

Op de 5000 meter: Carien Kleibeuker, Antoinette de Jong, Sven Kramer, Jorrit Bergsma en Douwe de Vries.

Op de 10.000 meter: Sven Kramer en Jorrit Bergsma

Bondscoach Geert Kuiper maakt later de schaatsers bekend die op het WK afstanden meedoen aan de ploegenachtervolging en de massastart.