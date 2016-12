Afsluitdijk verlicht met 6200 lampionnen van het KWF

Wie vrijdagavond over de Afsluitdijk reed, zag zo'n 6200 verlichte lampionnen langs de kant van de weg. Het was voor de campagne 'Mijn lampion brandt voor..' van KWF Kankerbestrijding. Via internet konden mensen een lampion doneren en de naam achterlaten van zijn of haar dierbare die kanker heeft, is gestorven aan de ziekte of voor een ieder die in deze tijd steun kan gebruiken. Het KWF heeft alle namen van deze mensen op de lampionnen geschreven.