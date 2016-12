Surhuisterveen in actie voor door brand getroffen paar

Eten, kleren, schoenen en de kapper

Het initiatief van de actie voor Alie en Bob komt van Gerrie Rauwerda, de visboer in het dorp. Hij hoorde van het drama en bood het stel een gratis maal aan in zijn vishandel. Dat was de start van een serie hartverwarmende acties. Terwijl Alie en haar man aan de vis zaten, kwam er een vrouw van een kledingzaak uit het dorp binnen en vertelde dat ze in haar zaak nieuwe kleren mochten uitzoeken.

"Maar dat was nog niet alles. Wij mochten bij Huisman twee paar schoenen uitzoeken. En we mochten ook allebei gratis naar de kapper", schrijft Alie op Facebook. Gerrie Rauwerda benaderde nog een aantal ondernemers of ze wilden helpen en zo begon het balletje te rollen. De ene na de andere ondernemer benaderde Alie en Bob om te helpen.

Weer een beetje lachen

Alie en haar man zijn enthousiast over alle hulp die hen wordt aangeboden. "Lieve lieve mensen, bedankt. We zijn er gewoon vanaf", zegt Alie. Door alle hulp gaat het paar toch nog positief het nieuwe jaar in. "Surhuisterveen en omgeving, bedankt voor alle hulp! De acties zijn hartverwarmend. Het voelt als een warme deken. Wij kunnen weer een beetje lachen", zo zegt Alie.