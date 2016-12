Drukke wintermarkt bij Sint Thomasluiden in Katlijk

Het traditionele Sint Thomasluiden van de klokken in Katlijk was vrijdag weer een groot succes. Om het klokluiden heen had Plaatselijk Belang weer diverse activiteiten georganiseerd op het gezellige pleintje voor de Thomaskerk.

Warme snert, gerookte droge worst, glühwein of een slokje, het was allemaal te krijgen. Bovendien werden er oude ambachten gedemonstreerd en in het kerkje zelf was een verscheidenheid aan muzikaal vermaak.