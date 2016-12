VIDEO: Suzanne Schulting moet kiezen tussen NK en EK

Suzanne Schulting zal moeten kiezen tussen het EK sprint en het NK shorttrack. Beide evenementen zijn in het weekeinde van 7 en 8 januari.

Schulting reed op het NK afstanden in Thialf de 500 en 1000 meter. Donderdag werd ze zesde in 39.17, een pr, op de 500 meter. Vrijdag werd ze, weer met een pr, vierde op de 1000 meter: 1.16.17. Op basis van het klassement over 500 en 1000 meter heeft Schulting zich geplaatst voor het EK sprint in Thialf. Met Jorien ter Mors en Marrit Leenstra mag ze Nederland vertegenwoordigen.