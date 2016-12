Jorien ter Mors wint goud op 1000 meter, Leenstra tweede

Ter Mors, Leenstra en Wüst mogen naar het WK afstanden. Ter Mors, Leenstra en Schulting hebben zich geplaatst voor het EK sprint.

Schulting zal daarom moeten kiezen: het EK sprint of het NK shorttrack. Beide zijn in het eerste weekeinde van januari. Schulting neemt daar vanavond of anders op oudejaarsdag een besluit over.

Kai Verbij won in 1.08.22 de 1000 meter bij de mannen. Kjeld Nuis werd tweede in 1.08.54 en Ronald Mulder derde in 1.09.40. Deze drie schaatsers hebben nu een startbewijs voor het WK afstanden in Zuid-Korea. Sjoerd de Vries werd zevende in 1.09.83.