Jorrit Bergsma wint 10 kilometer, Sven Kramer tweede

Jorrit Bergsma heeft met een machtige 10 kilometer het goud gepakt op de langste afstand van het NK. Van de favorieten moest Sven Kramer als eerste in de baan. Kramer reed 12.53.59. In de rit daarna begon Jorrit Bergsma na 6 kilometer aan zijn inhaalrace. Na 8800 meter dook hij onder de tijd van Kramer. De eindtijd van de Olympisch kampioen werd 12.52.34. Het was de derde titel van Bergsma op de 10 km. Bob de Vries werd derde in 13.01.93.