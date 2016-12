Anema: "Sven is goed, maar Jorrit is de beste op de 10 km"

Ook Rintje Ritsma werd gevraagd hoe goed Sven Kramer nu eigenlijk is. Volgens Ritsma is Sven Kramer verreweg de beste allrounder van de laatste jaren. "Het is heel bijzonder dat een sporter zo lang, zo goed is." Hij ziet wel een verschuiving bij Sven. "Schaatste hij in zijn beginjaren alle wedstrijden die er te schaatsen waren, nu kiest hij er bewuster voor wat goed voor hem is."