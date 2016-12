BOCK-petten voor carbidschieters in Dantumadiel

De bedoeling is dat de schietploegen zich aan een vijftal spelregels houden en dat een van de knallers de rol van BOCK krijgt. Die moet dan in de gaten houden of alles volgens de regels gaat.

De gemeente Dantumadiel is blij met de traditie van het carbidschieten. Doordat de jeugd daar op oudejaarsdag overdag heel druk mee is, wordt er in de nacht van oud op nieuw zo goed als niets vernield.

Tournee

Heldoorn begint zijn tournee op oudejaarsdag bij de carbidploeg van De Finnen aan de rand van Feanwâlden. Hier wordt al zeker dertig jaar met carbid geknald. De ploeg heeft een eigen carbidkanon en ook zijn er zo'n vijftien plaatsen voor carbidbussen. Voor het feest is een speciale feesttent gebouwd in piratenstijl, die op nieuwejaarsdag weer wordt afgebroken en opgeruimd.

Piratenkapitein

Piratenkapitein Bert Walsweer is door zijn vrienden aangewezen als BOCK. Walsweer heeft daar geen problemen mee. "Wij hebben hier nog nooit ongelukken gehad en dat willen we ook graag zo houden." Walsweer is in het bezit van een EHBO-diploma. Aan De Finnen worden op oudejaarsdag zo'n 300 carbidliefhebbers en toeschouwers verwacht. Voor de vaste ploeg is het carbidschieten een van de hoogtepunten van het jaar.