Carien Kleibeuker voor derde keer op rij de beste op 5000

Carien Kleibeuker heeft evenals de afgelopen twee jaar de 5000 meter op het NK afstanden gewonnen. In totaal is het haar vierde nationale titel op de langste afstand, ook in 2006 was ze de beste. Kleibeuker reed 6.58.78, een tiende vlugger dan het kampioenschapsrecord van vorig jaar. Haar tegenstander Antoinette de Jong moest met 6.59.79 in de laatste rondjes toegeven. Carlijn Achtereekte werd derde in 7.00.83, Yvonne Nauta vierde in 7.00.95.