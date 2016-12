Werkstraffen voor hennepkwekers uit Harlingen

Ontdekt

In de woning van een vriendin van zijn neef had hij een kwekerij met ongeveer 200 planten. Deze werd in oktober vorig jaar ontdekt. De vriendin van de neef kreeg een werkstraf van 60 uren. De neef kreeg een werkstraf van 120 uren en drie maanden voorwaardelijke celstraf voor een andere plantage die op het adres aan de P.J. Troelstrastraat zat. De politie was de kwekerijen op het spoor gekomen door anonieme tips.

Ook aan de Sint Jacobsstraat in Harlingen werd door de betrokkenen wiet geteeld. Hier stonden in totaal 204 planten. De 29-jarige bewoner kreeg vrijdag een werkstraf van 150 uur, en een voorwaardelijke celstraf van een maand.

Terugbetalen

De rechtbank heeft berekend dat de neef ongeveer 3.200 euro heeft verdiend met de handel, zijn vriendin zo'n 4.200 euro. Dit moeten ze weer terugbetalen. De hoofdverdachte moet ruim 31.000 euro overmaken naar de Staat. Zijn vriendin kreeg ook nog een werkstraf van 40 uur voor het witwassen van het geld.