"Ik ben een bange kat die in een hoekje gaat zitten", dat was een van de reacties op de Leeuwarder vrijdagsmarkt over het vuurwerk op oudjaarsdag. Op de vraag of het particuliere vuurwerk verboden moet worden, kwamen vele reacties. Ja zei de een, want het geeft veel schade aan mens, dier en milieu. Nee, vindt de ander want het is een oude traditie die ze ons niet mogen afpakken.