Henk Prins ruimt elke dag de Harlinger haven op

Elke week een kar vol plastic. Dat is het resultaat van de persoonlijke opruimactie van Henk Prins uit Harlingen. Hij gaat elke dag bij de haven langs om te kijken wat er aan afval ligt. Volgens Prins komen de gemeente en bedrijven er blijkbaar niet aan toe om het op te ruimen en daarom doet hij het. Zo niet, dan verdwijnt het volgens hem in de zee. Verslaggever Wytse Vellinga was vrijdag met Prins op pad, en ze vonden direct rommel in de Harlinger haven.