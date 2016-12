Werkgroep voor het behoud van Friese klokken opgericht

De kennis over de Friese klokken moet in stand gehouden worden, net als de archieven die er over de klokken zijn. Dat vinden althans de initiatiefnemers van de werkgroep Friese klokken. Die werkgroep wordt aankomende januari opgericht, met als doel het houden van lezingen en het uitwisselen van kennis. Het initiatief kwam van Sjoerd Folkers en Richard de Graaf. Folkers is horlogemaker en komt uit Alphen aan den Rijn, maar is al jaren geinteresseerd in de Friese klokken.