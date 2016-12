Speelfilm over de fibula en het leven in Wijnaldum

Een film van een uur en twintig minuten. Dat is het resulaat van bijna een jaar filmen in het dorp Wijnaldum. Een groep van vijf mensen heeft de mooiste momenten en andere gebeurtenissen in het dorp vorig jaar gevolgd en een speelfilm gemaakt over de bekende fibula van Wijnaldum. ''In 2014 hadden wij een reunie van de school'', zo zegt initiatiefneemster Pia Jellema. ''Daar werden toen oude filmpjes gedraaid. Het bleek dat er zo'n enthousiasme was voor de filmpjes, dat wij zeiden: dat willen wij ook doen!''