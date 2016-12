Slapende vrouw begint te gillen, inbrekers gaan er vandoor

Twee inbrekers hebben in de nacht van woensdag op donderdag een vrouw in Drachten de schrik op het lijft gejaagd. De vrouw lag te slapen in haar woning aan de Wimerts, maar werd wakker en zag ineens twee personen aan haar voeteneind. Ze begon te gillen en het duo ging er vandoor. 's Morgens ontdekte de vrouw dat haar voordeur geforceerd worden. Ook zijn er veel sieraden verdwenen. De politie zoekt getuigen van de inbraak.