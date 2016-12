Leeuwarder krijgt 400 euro boete voor uitschelden politie

Een 20-jarige Leeuwarder heeft donderdag een boete van 400 euro gekregen voor het uitschelden van polities. In de Oude Doelensteeg in Leeuwarden wilde hij 's ochtends om half vijf nog de kroeg in, maar die was al gesloten. Daarom sloeg hij met zijn vuisten tegen het raam. Toen de politie daar iets van wilde zeggen, begon de man hen uit te schelden en te beledigen.

Bij zijn aanhouding verzette de Leeuwarder zich. Later op het politiebureau kon de man niet verklaren waarom hij zich zo had misdragen.