Douwe de Vries doet vrijdag niet mee aan de tien kilometer op het NK afstanden in Thialf. De schaatser maakte dat donderdagavond bekend via Twitter. Hij is heel blij met zijn plaatsing voor het EK allround, maar vindt dat hij keuzes moet maken en er vol voor moet gaan. Daarom heeft hij besloten de tien kilometer in Thialf te laten schieten.

De Vries werd donderdag elfde op de 1500 meter. Woensdag haalde hij brons op de 5 kilometer en zo kreeg hij een startbewijs voor het EK allround.