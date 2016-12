VIDEO: Een bril, water en geen paniek bij vuurwerkletsel

EHBO-tips

Velthuis geeft als belangrijkste tip bij het afsteken van vuurwerk: "Zet een bril op. Gewoon te koop bij een vuurwerkwinkel. En denk erom: je ogen zijn het belangrijkste dat je hebt."

Gaat het toch mis dan adviseert Velthuis: "Raak niet in paniek, begin niet te schreeuwen en kijk even wat er aan de hand is. Bij brand altijde eerst koelen, koelen en koelen. Eerst water, de rest komt later."