Achtkarspelen moet nadenken over behoud voorzieningen

Gemeenteraad en inwoners van Achtkarspelen moeten binnenkort om tafel over de voorzieningen in de elf dorpen. De bedoeling is om die te behouden, maar als dat gebeurt op de hedendaagse manier, dan moet de gemeente op andere posten bezuinigen om dat te kunnen betalen.

Er is geïnventariseerd over wat er is en er moeten besluiten worden genomen over wat de inwoners het liefst willen behouden en hoe ze dat dan zien. Dat kan betekenen dat dorpen zelf meer moeten doen, of dat de gemeente gebouwen of andere eigendommen afstaat.