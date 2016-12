"Minder misleidende termen bij koop van huis in Fryslân"

RTLZ vroeg lezers naar misleidende termen die gebruikt worden in advertenties voor de verkoop van huizen. De resultaten van het onderzoek levert veel grappige teksten op. Zo kan een 'authentiek' en of 'karakteristiek' huis betekenen dat het eigenlijk enorm verouderd is. En 'dichtbij een uitvalsweg' kan betekenen dat het huis aan een drukke weg ligt waar dag en nacht verkeer overheen raast.

Nog een leuke: Als het huis in een 'kleurrijke buurt' staat, zou het wel eens in een achterstandswijk kunnen staan. Het is dus goed oppassen als je online een huis bekijkt. Door veel termen prikken de meeste mensen wel heen, maar sommige termen zijn instinkers.

Tips

Jaap Kingma heeft wel een aantal tips voor de verkoop van je huis:

1. Wees zo eerlijk mogelijk over je huis: vind een goede balans tussen het mooi omschrijven en een goed beeld geven van de werkelijkheid.

2. Plaats voldoende foto's, filmpjes en plattegronden van het huis. Ook 360 graden foto's. Een foto verkoopt goed, een filmpje nog beter. Kopers zijn tegenwoordig visueel ingesteld.

3. Plaats een opvallende en onderscheidende hoofdfoto.