5 tips voor de ideale Fryske top 100 beleving

1. Nodig mensen uit

Want hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Nodig vrienden, familie en kennissen uit om met zijn allen de Fryske top 100 te beleven. In de kamer de televisie aan en in de keuken de radio. Met de eigen top 5 in de hand kan zelfs de keuze voor deze nummers nog besproken worden. Zet de radio luid en meezingen is ook geen probleem, want de buren willen het natuurlijk ook horen.

2. Denk om de tijd

De Fryske top 100 wordt dit jaar van 12.00 tot 00.00 uur uitgezonden. Zorg dit jaar dus dat de oliebollen en andere lekkernijen 's ochtends al klaar worden gemaakt. Om 12.00 uur kan de schaal met al het eten dan op tafel en kan de televisie en radio worden afgestemd op Omrop Fryslân (92.2 FM). Vergeet al die clichés zoals de oudejaarsconferences en ga met Omrop Fryslân op Friese wijze 2017 in.

3. Hapjes en drankjes

Een oliebol is in feite maar gewoon een grote klont vet. Klinkt niet aantrekkelijk, is het ook niet, maar wie kan er nu zonder op oudejaarsdag? Oliebollen, appelbeignets en appelflappen noem het maar op. Maak een grote schaal vol dan is er in elk geval genoeg en houden jullie het tenminste vol tot middernacht. En wie weet helpt een Fries slokje ook bij de perfecte beleving.

4. Maak er een spelletje van

En wie staat er volgens jou dit jaar op nummer één? Maak thuis een pot en zet in op het nummer waarvan jij denkt dat het dit jaar de grote winnaar is. Zo wordt het laatste uur nóg spannender. Om voor nog meer uitdaging te zorgen kan ook worden gewed om de top drie.

5. Stuur ons een bericht

Wil je je helemaal betrokken voelen bij de Fryske top 100? Het radioteam van Omrop Fryslân wil heel graag weten hoe jij de Fryske top 100 aan het volgen bent en wat volgens jou de hoogte- en dieptepunten waren van 2016. Foto’s met een bericht kunnen via WhatsApp gestuurd worden naar 06 20 49 91 99, een bericht sms'en kan naar hetzelfde nummer en heb jij een prachtig verhaal? Stuur het naar top100@omropfryslan.nl.

De Fryske top 100 is er oudejaarsdag van 12.00 uur 's middags tot net na middernacht en is te volgen bij Omrop Fryslân via radio, televisie, de website en de Omrop-app.