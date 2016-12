Terugblik op 2016: MS-patiënt Henk Strampel naar Mexico

"Ga maar even naar het restaurant voor een kop koffie, dan kunnen jullie het even verwerken". Met die woorden kwamen Henk Strampel en Greetje de Vries bij de dokter vandaan, die hun juist had verteld dat Henk MS heeft een dan de primair progressieve vorm. Dat betekent dat de MS hard toeslaat en dat het proces van achteruitgang continu doorgaat. Henk was na een carrière als muzikant, manager geworden en hij runde een artiestenbureau. Daar moest hij mee stoppen. De situatie leek uitzichtloos, want primaire progressieve MS is onbehandelbaar.

Het Mexicaanse avontuur

Maar daar legt Greetje zich niet bij neer, ze zoekt naar alternatieven en vindt die in een stamcelbehandeling die echter in ons land wel bij kankerpatiënten, maar niet bij MS-patiënten wordt toegepast. De risico's zouden te groot zijn, letterlijk werd gezegd: "je bent gek als je dat wilt". In Mexico wordt de behandeling wel toegepast, maar dat kost wel 70.000 euro. Ze kunnen het geld gelukkig eerst lenen. Henk gaat snel achteruit. Als Henk naar Mexico reist, loopt hij met één kruk, maar "in Mexico moest Greetje me al aan de andere kant ondersteunen. Als het in dit tempo was doorgegaan, had ik binnen een paar maanden in een rolstoel gezeten en aan het eind van het jaar misschien wel in een verpleeghuis."

De behandeling

"Ik ben blij dat ik het heb gedaan", zegt Henk, "al was het af en toe heel zwaar." Hij voelde zich meteen na de behandeling al beter. Het lopen gaat de ene dag wel beter dan de andere, het revalideren duurt één tot anderhalf jaar. Bijna nog erger als het slecht ter been zijn door MS, vond Henk de mist in zijn hoofd. "Ik kon geen leuke verhalen meer schrijven en ook mijn Engels spreken ging opeens heel erg moeizaam." Volgens Greetje gaat het ook hiermee alweer een stuk beter: "Hij komt af en toe al weer eens scherp uit de hoek."

Toekomst

Henk heeft hier nog niet een duidelijk beeld van, hij is benieuwd hoe ver hij nog zal opknappen. Maar de ze van ver zijn gekomen, komt voor een groot deel omdat ze positief in het leven staan. Greetje verwacht dat het herstel nog verder zal gaan. Als Henk terugblikt op het jaar 2016 is het eerste dat bij hem opkomt: "Het was een achtbaan, je springt in het diepe, want je hebt niets te verliezen!" Hij is Greetje dankbaar, omdat zij zich er niet bij neergelegd heeft dat er niets meer aan zijn ziekte was te doen. Zelf had hij geen energie om van alles uit te zoeken, maar zijn heeft dat voor hem opgepakt. Greetje: "Het was een heftig jaar, maar toch ook wel mooi. Je komt dichterbij elkaar en bij andere mensen."

Keep Henk rocking

De behandeling in Mexico heeft 70.000 euro gekost, dat Henk en Greetje eerst konden lenen. Met acties wordt nu geprobeerd dat geld bijelkaar te krijgen. Greetje en zoon Rémon hebben daar een stichting voor opgericht: Keep Henk Rocking. Informatie over de crowdfunding is te vinden op www.keephenkrocking.nl.

Luister ook naar de reportage over Henk Strampel in Buro de Vries op eerste kerstdag. Buro de Vries is elke zondag te beluisteren bij Omrop Fryslân op de radio tussen 11.00 en 13.00 uur.