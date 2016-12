Reizigers op de A7 tussen Drachten en Joure moeten rekening houden met vertragingen. Een busje is daar in de vangrail beland na een botsing met een personenauto. Er stond daardoor vier kilometer file tussen Tjalleberd en Heerenveen. De weg is inmiddels weer vrijgegeven.

Het is nog onduidelijk wat de oorzaak van het ongeluk is en of er gewonden zijn.