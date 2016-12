"Laat jonge zeehonden met rust"

Jonge zeehonden op de eilanden moeten zoveel mogelijk met rust worden gelaten. Ze lijken misschien in nood, maar zijn dat helemaal niet. Vaak is de moeder gewoon in de buurt. In veel andere gevallen zijn de jonge beesten gewoon bewust door de moeder verlaten, omdat ze zichzelf moeten redden. Dat is de boodschap van een filmpje van de zeehondenopvang van Pieterburen, dat wordt verspreid op de eilanden en de veerboten. Pieterburen vindt dat toeristen op afstand moeten blijven van de zeehonden.